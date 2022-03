Caro prezzi, Spadi: “Bene risposta del Governo nei confronti delle imprese”

“Dal Governo arriva una risposta positiva sul contrasto all’aumento dei prezzi delle materie prime nei confronti dei lavoratori agricoli, dell’acquacultura e della pesca. Un ottimo segnale che fa sentire le istituzioni vicine ai cittadini”.

Donatella Spadi, consigliere regionale Pd, commenta le misure stanziate dal Governo per arginare il problema del caro prezzi. Un problema che sta mettendo in forte crisi tutto il mondo del lavoro a causa dei prezzi troppo alti del carburante e delle materie prime.

“Sono soddisfatta – commenta Spadi – che la voce dei pescatori e degli imprenditori agricoli sia arrivata fino a Roma. Apprezzo anche che il Governo si sia attivato immediatamente per mettere in campo soluzioni rapide per contrastare l’aumento dei costi delle materie prime e del carburante. Il primo intervento previsto sarà la rinegoziazione e la ristrutturazione dei mutui agrari, in particolare per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacultura. Il Governo ha consentito la possibilità di allungare di 25 anni i mutui in essere e il relativo periodo residuo di rimborso. Questo grazie anche al contributo di Ismea, che sarà autorizzata a prestare una garanzia gratuita a favore di pescatori e agricoltori”.

“In campo sono state messe anche alcune azioni per contrastare la crisi di liquidità delle imprese agroalimentari. Il Governo ha dato la possibilità di estendere garanzie fino a 5 milioni di euro per il singolo beneficiario – continua Spadi -. Il tema principale, però, è soprattutto relativo alla redditività, per questo il decreto del Governo sarà indirizzato a tutte le aziende italiane. Il primo intervento sarà ridurre il costo del carburante, tutelando il settore dei trasporti e agendo in maniera rapida sui crediti di imposta, monitorando anche i prezzi, oltre alla rateizzazione delle bollette energetiche. Per incrementare la ripresa economica, verrà incrementato di 35 milioni di euro il fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole. Per quanto riguarda l’aumento del carburante, invece, verrà costituito un fondo economico specifico dedicato alle imprese agricole e al mondo della pesca“.

“Il mio ringraziamento – conclude Spadi – va al ministro Patuanelli per essersi attivato tempestivamente, mettendo in campo risorse concrete. Anche la Regione sosterrà il piano del Governo affinché le imprese agricole e il mondo della pesca siano tutelate”.