Prevenzione rischio sismico, Spadi: “Bene investimento della Regione”

«La Regione Toscana investe risorse importanti per la prevenzione sismica negli edifici pubblici. Per la provincia di Grosseto sono state stanziati 2.235.043 euro destinati all’Unione dei Comuni montani dell’Amiata grossetana: risorse che serviranno a mettere in sicurezza la sede operativa dell’Unione Comuni dell’Amiata grossetana ad Arcidosso, in località la Colonia.

Uno stanziamento corposo e atteso che andrà ad incidere sulla qualità e sull’efficienza delle strutture a servizio della popolazione residente nei territori montani, spesso più disagiati, che meritano la massima attenzione, in termini di prevenzione e non solo, da parte delle istituzioni. Le risorse daranno il via ad interventi che auspico possano incidere positivamente anche sul tessuto occupazionale. Complessivamente la Regione ha stanziato cinque milioni di euro all’interno del “Documento operativo per la prevenzione sismica (Dops) 2022”, con i quali saranno finanziati interventi di miglioramento o adeguamento e messa in sicurezza dal punto di vista della prevenzione sismica per quattro edifici pubblici in province della Toscana, tra cui quella di Grosseto.

La Regione, ancora una volta, compie una scelta di prospettiva e di prevenzione, a tutela della vivibilità e della sicurezza dei territori e dei cittadini: una direzione su cui dobbiamo continuare ad investire».

È quanto dichiara Donatella Spadi, consigliera regionale del Pd, esprimendo soddisfazione per lo stanziamento di 2.235.043 euro a favore dell’Unione dei Comuni montani dell’Amiata grossetana.