Dalla Regione 3 milioni per le strade maremmane, Spadi: “Misura importante per la sicurezza”

“Lo stanziamento di tre milioni di euro, da parte della Regione Toscana, per interventi sulle strade della nostra provincia è una misura importante per il nostro territorio, per la qualità della sua viabilità e per la sicurezza dei cittadini: temi molto sentiti in questa porzione di Toscana. I fondi stanziati, grazie a due delibere della Giunta regionale, serviranno al rifacimento del manto stradale sull’Argentario e su tratti nord e sud del litorale. Si tratta di interventi che andranno a migliorare la mobilità, sia per il traffico locale che per quello turistico, che porteranno benefici al tessuto socio economico: poiché è dalle qualità delle infrastrutture che dipende l’accessibilità e la crescita di un territorio”.

E’ quanto dichiara Donatella Spadi, consigliera regionale del Pd, in merito allo stanziamento da tre milioni di euro della Regione Toscana per le strade del grossetano.

“Nello specifico, un milione di euro sarà investito sulla strada provinciale 65 panoramica, nel tratto costiero compreso tra Porto Santo Stefano e Cala Piccola. Sulle strade del litorale grossetano saranno, invece, destinati due milioni di euro: nei pressi di Punta Ala, di Castiglione della Pescaia e tra Marina di Grosseto e Principina a Mare. Per gli interventi saranno sottoscritti, a breve, due diversi accordi tra Regione e Provincia da cui poi scatterà il cronoprogramma per la realizzazione dei lavori – conclude Spadi – In questi anni, segnati dagli effetti della pandemia e ora dalle preoccupanti conseguenze della crisi energetica, investire risorse per la realizzazione di infrastrutture più sicure ed efficienti è una scelta necessaria e di prospettiva, soprattutto per il nostro territorio“.