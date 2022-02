“Custodi della montagna”, Spadi: “La Toscana punta su piccoli comuni e aree interne”

“Per la prima volta la Regione Toscana guarda alle aree interne come a una risorsa per la ripresa del territorio. Questo è solo l’inizio di un percorso che speriamo potrà portare la Toscana al ripopolamento di queste zone“.

Donatella Spadi, consigliere regionale del Pd e vicepresidente della commissione Aree interne, interviene in merito alla Proposta di legge 58, approvata ieri, mercoledì 23 febbraio, all’unanimità dal Consiglio regionale. La legge, dal titolo ‘Custodi della montagna’, è rivolta a tutti i territori che hanno delle porzioni che sono al di sopra dei 500 metri sopra il livello del mare.

“La Proposta di legge 58 – commenta Spadi – avrà lo scopo di incentivare i cittadini ad abitare i comuni montani che sono un presidio fondamentale per la valorizzazione e il mantenimento delle nostre bellezze naturali. Per la prima volta, la Regione Toscana è al fianco delle piccole realtà, mettendo in campo delle risorse concrete. Grazie alla legge approvata in Consiglio, verranno erogati finanziamenti a fondo perduto a favore dei cittadini che vorranno investire in questi territori, portando progetti volti alla promozione sociale, lavorativa e commerciale, andando verso un ripopolamento di queste aree”.

“Questo atto – conclude il consigliere – non risolve il problema, ma pone le basi per creare un progetto solido, in grado di portare avanti iniziative di sviluppo di questi comuni. Il più grande problema che stiamo registrando è quello dello spopolamento. Parliamo di un vero e proprio esodo, iniziato molti anni fa e che adesso si sta velocizzando. Alla base di questo problema ci sono la mancanza dei servizi, di infrastrutture adeguate e di socialità. La strada è molto lunga, ma uno degli obiettivi della Regione è quello di rendere attrattivi i comuni delle aree interne. Siamo convinti che queste zone possano veramente rappresentare un punto di forza nella ripresa del nostro territorio“.