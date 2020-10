Donatella Spadi entra in Consiglio regionale, i complimenti del Pd: “Toscana sempre più maremmana”

“In questo anno difficilissimo la rappresentanza della nostra terra a Firenze si arricchisce di un assessore all’economia, Leonardo Marras, e, ieri, di una consigliera regionale, Donatela Spadi“.

A dichiararlo è Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito democratico.

“La Regione guarda verso la Toscana meridionale con fiducia e affida a Grosseto il compito di guidare la nostra terra verso un futuro migliore – continua Termine -. Oltre l’orgoglio per i risultati ottenuti in termini di consenso, i nostri due rappresentanti e noi tutti abbiamo per la prossima legislatura un carico di responsabilità. Le elezioni sono passate ed anche la campagna elettorale è finita, ora servono risultati concreti e una gestione attenta dei servizi e delle funzioni mantenendo un legame forte con le popolazioni“.

“Donatela Spadi, medico, negli anni del covid, porterà la sua competenza a servizio delle comunità toscane – conclude Termine -. Gli auguri e i complimenti a Donatella non sono dunque ‘leggeri’, la attende una stagione gravosa in cui siamo sicuri darà il meglio di sé stessa”.