Don Tito e don Pietro lasciano Orbetello: il saluto della Croce Rossa

I due parroci di Orbetello, monsignor don Pietro Natali, della cattedrale, e don Tito Testi, della parrocchia di San Paolo della Croce di Neghelli, sono stati in visita alla Croce Rossa Costa d’Argento, sede di Orbetello, per salutare i volontari di questa organizzazione umanitaria. Incontro contingentato per motivi di prevenzione covid.

Per i due sacerdoti, molto ben voluti ad Orbetello, che da domenica andranno nelle nuovi sedi assegnate dal vescovo della Diocesi di Pitigliano, Sovana ed Orbetello, monsignor Giovanni Roncari, sono state lette e dette nel corso della cerimonia parole di riconoscenza, gratitudine, amore per quanto fatto per la comunità locale. Don Tito tornerà nella sua Castell’Azzara, ma resterà direttore dell’oratorio di Neghelli, don Pietro andrà alla parrocchia di Albinia.

Con i due sacerdoti, come ha detto il presidente della Cri Michele Casalini, “abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto di collaborazione in quelle che sono state le emergenze sociali, assistenziali, di aiuto a chi ha bisogno. Sono stati ricordati i momenti piacevoli di questi anni, anche sociali, ricreativi, di incontro e di confronto in un rapporto che Cri ha sempre voluto mantenere molto forte e costante con la Chiesa locale e con tutta la Diocesi“.

Alla cerimonia ha preso parte una delegazione di Unitalsi della zona sud della provincia, associazione cattolica molto impegnata con don Tito nei raduni e nei pellegrinaggi al convento dei Padri Passionisti di Monte Argentario. Sabato pomeriggio, in duomo, i saluti della comunità locale ai due sacerdoti.