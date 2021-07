Confartigianato: una maremmana a rappresentare i giovani imprenditori regionali

Dominga Tammone è stata eletta come una dei due vicepresidenti regionali dei giovani imprenditori di Confartigianato. E’quanto ha deciso l’assemblea elettiva per il rinnovo dei membri del consiglio direttivo regionale.

Profonda soddisfazione per questo risultato è stata espressa dal presidente di Confartigianato Grosseto, Gianni Lamioni, dal segretario Mauro Ciani e dal funzionario Gianluigi Ferrara, che segue la categoria dei giovani imprenditori. per l’enorme lavoro svolto in questi anni da Dominga Tammone per i giovani imprenditori del nostro territorio.

Confartigianato è sempre stata al fianco dei giovani considerandoli la maggiore risorsa per far ripartire l’economia dopo un periodo di crisi così profonda come quella generata dalla pandemia.

“Il futuro del Sistema Italia è nelle mani di questi giovani imprenditori – hanno affermato Gianni Lamioni e Mauro Ciani –, la loro creatività e la loro voglia di fare sono gli ingredienti che ci permettono di guardare al futuro con maggiore ottimismo. L’elezione di Dominga Tammone al ruolo di vicepresidente regionale dei giovani imprenditori è anche un messaggio di speranza e di ottimismo nei confronti del futuro dell’impresa del nostro territorio”.