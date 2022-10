Confartigianato: Domina Tammone in Regione con i giovani imprenditori per presentare il manifesto

I giovani imprenditori di Confartigianato Imprese Toscana, al termine di un percorso di incontri ed approfondimenti che si sono svolti nelle sedi territoriali, hanno elaborato un manifesto che è stato presentato questa mattina (3 ottobre) alla presidenza della Regione.

A rappresentare il territorio grossetano ha preso parte all’incontro Dominga Tammone, presidente dei giovani imprenditori di Confartigianato Imprese Grosseto. Insieme a lei Paolo Martino, Marzia Fidanza e Andrea Burgio del gruppo Giovani Grosseto.

“Il manifesto – spiega Dominga Tammone – sintetizza i valori essenziali e le esigenze di cui si fa portavoce il Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Toscana che coinvolge circa 3500 imprese gestite da imprenditori sotto i 40 anni di età. Alla base delle richieste dei giovani imprenditori: un welfare che aiuti la conciliazione tra la vita lavorativa e quella personale, incentivi all’acquisto dei beni strumentali, alla digitalizzazione, all’economia circolare, finanziamenti per la formazione, aiuti finalizzati alla costituzione e allo sviluppo di imprese giovanili“.

“È fondamentale in questo momento sostenere i giovani imprenditori, il loro talento e la loro intraprendenza – dichiara Giancarlo Mannini, presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Toscana -. La pandemia, la guerra e la crisi energetica hanno penalizzato tante imprese giovanili e per questo è importante riflettere sui valori comuni, sulle azioni necessarie a creare un ambiente favorevole al fare impresa e rafforzare le nostre competenze per affrontare i cambiamenti. Il manifesto che presentiamo è frutto della riflessione di un gruppo rappresentativo delle imprese giovanili della nostra Regione“.

“È stato davvero importante incontrarsi, dialogare e riflettere sui problemi che incontriamo, sulle nostre visioni del fare impresa e sulle azioni che riteniamo necessarie per affermare un modello di sviluppo che promuova la crescita personale e imprenditoriale delle giovani generazioni”, conclude Giancarlo Mannini.

Le illustrazioni e la progettazione grafica del manifesto sono a cura di Dominga Tammone.