Tornano le “Domeniche a Teatro” dedicate ai bambini: primo appuntamento con “Cappuccetto Rosso”

Inizia la nuova stagione delle “Domeniche a Teatro“, con il primo appuntamento fissato per il 17 novembre, alle 16.30, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, con la compagnia “Zanches” di Scandicci, che porta in scena “Cappuccetto Rosso”, la celebre favola attribuita a Perrault e che sarà a Follonica già da martedì 12 novembre per una serie di incontri nelle scuole.

“Cappuccetto Rosso”, infatti, è il primo dei progetti di formazione del pubblico programmati nella stagione teatrale follonichese per l’anno 2019/2020: a essere coinvolti i bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie, fino alla classe quarta.

Con loro la compagnia terrà degli incontri all’interno delle classi per introdurre temi e forme sulla narrazione, con l’intento di dare strumenti di lettura dello spettacolo e facilitarne una visione consapevole, più profonda e critica.

Il “Cappuccetto” Rosso della compagnia “Zaches” è uno spettacolo che ripercorre la classica favola, dando però maggiore importanza al viaggio che la bambina deve affrontare attraverso il bosco: un viaggio iniziatico che la porta alla scoperta della paura, della solitudine, del dolore, ma anche alla scoperta di incontri piacevolmente inaspettati, eppure annunciati, come quello con il lupo. Il bosco è il luogo del mistero e per questo affascina. È luogo di tentazione e di trasgressione, che nasconde e rivela, ed è per questo che permette la disubbidienza.

Per le famiglie e i bambini lo spettacolo è domenica 17 novembre al Teatro Fonderia Leopolda con inizio alle 16.30 (ingresso 5 euro, posti unici). Biglietti in vendita alla Proloco dal sabato precedente.

La cassa del Teatro apre domenica alle 15.30. Lunedì 18 novembre recita mattutina riservata esclusivamente alle scuole.

