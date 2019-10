Musei di Maremma: domenica 13 ottobre la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Si terrà domenica 13 ottobre la sesta edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo “[email protected]”, organizzata in tutta Italia da Kids Art Tourism con tanti eventi pensati appositamente per questo evento che facilita le visite delle famiglie ai luoghi d’arte.

Il tema di quest’anno è “C’era una volta al museo”, con il quale si vuole raccontare l’arte dello “storytelling” come particolare ed efficace strumento di mediazione culturale per creare ponti tra i bimbi appartenenti a diverse culture. Anche per questa edizione non mancano gli eventi nella rete Musei di Maremma con una varietà di laboratori, visite guidate e giochi a tema rivolti ai più piccoli che, in compagnia dei loro genitori, trascorreranno un giorno speciale scoprendo il patrimonio museale giocando.

Al Museo Archeologico e d’Arte della Maremma a Grosseto, piazza Baccarini, dalle 14.30 alle 17.30 sarà organizzato un mercato medievale. Archeòtipo srl e Arké Archeologia Sperimentale ricostruiranno, mediante l’utilizzo della living history, alcune delle attività artigianali che caratterizzavano le città medievali del XIV secolo. I bambini possono scoprire le bevande e gli alimenti del banco di un pizzicagnolo, toccare con mano le stoffe di un sarto medievale, vedere all’opera un calzolaio, toccare e scegliere i grani del biadaiolo. Ingresso libero, info e prenotazioni tel. 0564488752.

Al Museo Archeologico della Civiltà Etrusca Enrico Pellegrini di Pitigliano, piazza Fortezza Orsini 59/c, è in programma la seconda edizione del laboratorio “Il museo si fa bello” dalle 15.30 alle 17.30.

Una ricerca da parte dei bambini agli oggetti dell’antichità utilizzati nella cura del corpo esposti nel museo come specchi, fermagli, unguentari, porta profumi ecc. Lo scopo è far vedere le differenze tra questi oggetti del passato e quelli che usiamo tutti i giorni. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: tel. 0564614067 o 3895933592.

Andiamo al Museo Civico Archeologico di Vetulonia, piazza Vetluna, dove, in occasione della mostra che racconta la storia della battaglia di Alalìa, una delle più importanti battaglie navali dell’antichità tra i Greci Etruschi e Cartaginesi (esposta fino al 3 novembre), per la Giornata delle Famiglie al Museo sono stati organizzati due laboratori a tema. Alle ore 11 “Scopri e crea con noi le armi dei guerrieri etruschi!”, dove i bambini possono esplorare il museo e la mostra alla ricerca di questi oggetti e poi realizzare le loro personali armi etrusche e italiche, utilizzate anche durante le battaglie navali. Alle 15 invece il laboratorio “Battaglia navale! Giochiamo con gli Etruschi, i Greci e i Cartaginesi”. L’attività prevede “un’esplorazione” alla mostra temporanea con le archeologhe del museo alla scoperta della storia di questo grande avvenimento raccontato persino dal grande storico greco Erodoto. Genitori e bambini si potranno poi divertire a giocare insieme in una battaglia navale. La prenotazione è gradita tel. 0564948058 Costo per i bambini partecipanti 2,50 euro, gratuito per gli accompagnatori.

A Follonica, al Magma, area ex Ilva, viene proposta l’iniziativa “Il museo si racconta con lo storytelling” dalle 16.30 alle 18, dedicata a bambini e famiglie. Prenotazione obbligatoria, tel. 056659027, ingresso 2 euro a bambino gratuito per gli accompagnatori.

Al Museo Nazionale e Antica Città di Cosa ad Ansedonia, via delle Ginestre, dalle 11 visita guidata “Io sono Cornelia”, una giovane donna vissuta 2000 anni fa. A lei si ispira la guida per i giovani visitatori dell’Antica Città di Cosa. Per info tel. 0564881421.

Nell’area archeologica di Roselle, dalle 15 alle 16.30, “Favole sotto l’albero”con Elisabetta Santarelli e la direttrice dell’area archeologica Maria Angela Turchetti. Racconti sull’archeologia per bambini e famiglie, info tel.0564402403.

Per tutte le altre informazioni sito web: www.museidimaremma.it