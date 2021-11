Palestre scolastiche per le società sportive: ecco come richiedere l’utilizzo

Le palestre delle scuole di Follonica possono essere date in uso, per singoli eventi o per un periodo prolungato, a chi ne fa domanda.

Il Comune di Follonica ha recentemente pubblicato sull’Albo pretorio l’avviso per la concessione di quegli spazi. A causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19 sono soltanto due le palestre disponibili: quella della scuola media di via Gorizia e quella della della scuola media dell’Ilva.

Per poter utilizzare gli impianti sportivi in orario extrascolastico, nel periodo compreso tra il primo dicembre 2021 ed il 31 maggio 2022, gli interessati dovranno presentarne richiesta all’amministrazione comunale entro il 17 novembre 2021.

Potranno partecipare le società e le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e le federazioni sportive nazionali che hanno sede nel comune di Follonica o in comuni confinanti.

Nel caso in cui non sia possibile l’utilizzo dello stesso impianto da parte di due soggetti che ne hanno fatto richiesta, verrà data priorità alle associazioni o agli enti affiliati al Coni o ad altri enti di promozione sportiva, alle associazioni o agli enti che hanno svolto nell’anno passato una corretta gestione, senza contestazioni da parte dei dirigenti scolastici e da parte dell’amministrazione comunale. Tra le associazioni o gli enti saranno preferiti quelli con maggior numero di tesserati.

Gli spazi sportivi richiesti saranno concessi nel totale rispetto della normativa relativa all’emergenza Covid-19. I concessionari saranno tenuti a garantire l’igienizzazione degli spazi e fornirne un’opportuna certificazione.

I modelli delle richieste di concessione degli impianti sportivi scolastici comunali si possono scaricare dall’Albo pretorio o si possono richiedere al settore Lavori pubblici del Comune di Follonica. I modelli dovranno essere presentati all’ufficio Protocollo del Comune, inviati con raccomandata A.R. o trasmessi tramite Pec, entro il 17 novembre.