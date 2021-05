Servizio civile, il Comune cerca due giovani: come candidarsi

Un anno in Comune con il servizio civile.

Il Comune di Magliano in Toscana cerca due giovani, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, per il progetto ‘Open Museum’. Oltre al requisito dell’età, è necessario che i giovani siano residenti o domiciliati in Toscana, che siano inattivi o disoccupati e essere in possesso dell’idoneità fisica.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente on line, al sito http://servizi.toscana.it/sis/DASC. Per tutte le informazioni sul progetto si potrà consultare il sito www.ancitoscana.it/servizio-civile. Le domande scadranno alle ore 14 del 28 maggio.

“Si tratta di un’occasione importante per i due giovani che verranno scelti – afferma il sindaco Diego Cinelli -. A livello progettuale si occuperanno dell’attività del Centro di documentazione archeologica di Magliano, vivendo così un’esperienza, anche sul piano personale prima che lavorativo, per il futuro“.