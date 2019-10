Elezioni, il Comune cerca scrutatori e presidenti di seggio: come candidarsi

Il Comune di Massa Marittima invita tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali, disponibili a svolgere le funzioni di scrutatore o presidente di seggio in occasione delle prossime tornate elettorali, a presentare domanda di iscrizione nelle apposite liste, rispettivamente entro il mese di novembre per gli scrutatori e di ottobre per i presidenti.

Per entrare a far parte dell’Albo degli scrutatori presso i seggi elettorali è necessario aver concluso la scuola dell’obbligo, mentre per essere ammessi alle liste dei presidenti di seggio il requisito richiesto è il possesso come titolo di studio minimo del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono invece esclusi da tali albi coloro che alla data delle elezioni abbiano compiuto il settantesimo anno di età, i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste, delle Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i medici che svolgono presso le Usl le funzioni già attribuite ai medici provinciali, agli ufficiali sanitari o ai medici condotti, i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Tutte le informazioni e i moduli per la richiesta di adesione sono disponibili all’Ufficio Anagrafe al piano terra del palazzo comunale o nelle sezioni riservate del sito istituzionale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio elettorale via mail agli indirizzi [email protected] , [email protected]