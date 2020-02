Referendum costituzionale: come candidarsi per fare lo scrutatore

I cittadini già iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Grosseto che intendano candidarsi come scrutatore per il referendum costituzionale del 29 marzo, devono presentare una dichiarazione di disponibilità entro venerdì 28 febbraio.

Qualora il numero delle dichiarazioni risultasse superiore a quello degli scrutatori necessari per i seggi, la Commissione elettorale comunale procederà alla nomina tra i soggetti che hanno presentato la dichiarazione, con priorità per:

le persone in stato di disoccupazione iscritte nell’elenco anagrafico al “Centro per l’impiego” di Grosseto;

gli studenti.

Nel caso in cui le disponibilità fossero in numero inferiore a quello degli scrutatori necessari, la Commissione procederà, previo sorteggio tra gli iscritti all’Albo, alla nomina degli scrutatori mancanti per completare la composizione dei seggi e alla formazione della graduatoria per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

Le dichiarazioni, che devono essere redatte secondo il modulo predisposto dall’amministrazione e disponibile all’ufficio Elettorale e sul sito del Comune, nella sezione “Novità”, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio all’ufficio elettorale in via Saffi 17 secondo le seguenti modalità: