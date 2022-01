L’Epg assume un geometra a tempo pieno ed indeterminato: come candidarsi

L’Epg Spa ha indetto una selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione full-time a tempo indeterminato di un geometra, nell’Area B livello B3 del Ccnl Federcasa, da destinare all’area tecnica di Epg S.p.a. da impiegare presso l’area tecnica della società.

Tra i requisiti per l’ammissione alla selezione sono previsti:

a) il possesso del diploma di geometra o perito edile o equipollenti, oppure lauree assorbenti o altri titoli equipollenti di grado pari o superiore al diploma di geometra, necessari per l’accesso alla selezione. Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel bando sarà cura del candidato dimostrare l’equipollenza mediante indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’equipollenza con il titolo richiesto dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità;

b) il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra (esame di stato) o per titoli equipollenti;

c) il possesso dell’attestato di frequenza e aggiornamenti previsti di cui al D.lgs. n° 81/2008 che abiliti all’incarico di coordinatore della sicurezza. Il suddetto titolo dovrà, causa esclusione, essere aggiornato e valido alla data specificata all’art. 3 del presente avviso;

d) il possesso della patente di guida categoria B.

La figura professionale, una volta assunta, dovrà occuparsi prevalentemente in piccoli cantieri edili gestiti dall’Edilizia provinciale grossetana Spa.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12.30 del giorno 11 febbraio 2022. Il bando è consultabile sul sito www.epgspa.it dell’Epg Spa, nella sezione “Avvisi pubblici”, “Selezione del personale”.