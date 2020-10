Presidente di seggio: ecco come presentare le domande, scadenza entro il 31 ottobre

Come ogni anno, i cittadini che intendono iscriversi all’Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale devono presentare una domanda entro il 31 ottobre, redatte secondo l’apposito modulo predisposto dall’amministrazione reperibile all’ufficio elettorale o scaricabile dal sito web del Comune, nella sezione “Novità”.

Le domande dovranno essere consegnate all’ufficio elettorale in via Saffi 17, mediante consegna a mano (orario: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17), via email, all’indirizzo ufficio.elettorale@comune.grosseto.it, oppure via Pec, all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it.