Emergenza Covid: al via le domande per richiedere pacchi alimentari e buoni spesa

“Dal 10 maggio ed entro il 3 giugno è possibile presentare domanda per il contributo di solidarietà per i pacchi alimentari e i buoni spesa“.

Ad annunciarlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“La platea dei beneficiari è individuata nei soggetti già seguiti dai servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, Cig), oppure che usufruiscono di prestazioni non significative dal punto di vista del reddito, ovvero non superiore ad un valore mensile proporzionale alla composizione del nucleo familiare – spiega Casamenti -; soggetti che hanno perso il lavoro; soggetti che hanno sospeso o chiuso l’attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento; disoccupati e soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti, compresi quelli temporaneamente domiciliati nel Comune, che non riescono, in questa fase dell’emergenza Covid-19, ad acquistare beni di prima necessità alimentare”.

“Ulteriori criteri di selezione sono – continua il sindaco – che i nuclei familiari richiedenti non debbano essere titolari complessivamente di patrimonio mobiliare cosi distinto:

per nuclei familiari composti da 2 persone 10.000,00 euro;

per nuclei familiari composti da 3 o più persone 10.000,00 euro, oltre 1.000,00 euro in aggiunta per ogni componente superiore a 2 persone;

che i nuclei familiari con soggetti occupati abbiano un reddito mensile complessivo:

inferiore a 1.000,00 euro per nuclei di 2 persone;

inferiore a 1.500,00 euro per nuclei di 3 persone

inferiore a 1.800,00 euro per nuclei di 4 persone, oltre 300,00 euro per ogni componente superiore a 4″.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite il modello approvato, inviandolo:

in formato digitale (scansione digitale sottoscritta e completa di allegati) all’indirizzo e-mail predisposto per il presente servizio, aiutialimentari@comune.orbetello.gr.it;

in formato cartaceo, depositando il modello debitamente compilato e sottoscritto, completo di allegati, direttamente all’Ufficio Protocollo con sede in piazza del Plebiscito 1 ad Orbetello, dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 13.30.

Il modello di domanda è reperibile in formato cartaceo all’Urp del Comune di Orbetello o consultando il sito del Comune di Orbetello.