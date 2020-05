Mareggiate del 2018: fino al 19 giugno le domande per le imprese danneggiate

Le imprese che hanno subito danni a causa delle mareggiate del 28-30 ottobre 2018 possono fare domanda fino al 19 giugno 2020 per chiedere i contributi previsti dal bando che, pubblicato lo scorso aprile, mette a disposizione 2 milioni e 500mila euro complessivi. Serviranno a dare ristoro a tutte le imprese extragricole che hanno avuto danni a strutture, edifici, attrezzature.

Il contributo è assegnato in modo proporzionale alle risorse disponibili e nel limite massimo di 450mila euro.

Possono presentare domanda le imprese, i liberi professionisti e gli altri soggetti (quali associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano un’attività economica non in forma principale) titolari di partita Iva ed iscritti al Rea con sede legale e/o operativa in Toscana, operanti in tutti i settori di attività economica, ad eccezione dell’agricoltura e della pesca.

