Case popolari: ecco come fare domanda per entrare nella graduatoria del Comune

C’è tempo fino a giovedì 31 dicembre per avanzare domanda al fine di rientrare nella graduatoria per tutti coloro che hanno i requisiti e sono interessati all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Si tratta di un servizio gestito in forma associata dai Comuni di Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo, Roccastrada e Castiglione della Pescaia.

Il bando e il modulo di domanda in formato cartaceo sono disponibili nell’apposito espositore nell’atrio del palazzo comunale di Massa Marittima, in piazza Garibaldi; in alternativa potranno essere scaricati dal sito istituzionale www.comune.massamarittima.gr.it o ritirati all’ufficio segreteria del Comune, prendendo un appuntamento telefonico al numero 0566.906232 o inviando una mail all’indirizzo l.rapezzi@comune.massamarittima.gr.it.

La consegna può avvenire a mano all’Ufficio Protocollo, al pian terreno del palazzo comunale, con appuntamento telefonico da prendere contattando il numero 0566.906244; è possibile anche spedire la propria domanda a mezzo raccomandata A.R., all’indirizzo “Comune di Massa Marittima – Piazza Garibaldi 10″, riportando nome, cognome e indirizzo del mittente, specificando “Contiene domanda bando Erp 2020”.

I requisiti per la partecipazione al bando e i documenti da allegare sono esplicitati nel testo integrale del bando. Nel caso di invio delle domande a mezzo posta non farà fede il timbro postale, per cui le stesse dovranno pervenire entro le ore 12 del 31 dicembre 2020.