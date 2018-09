Servizio civile: Avis cerca cinque giovani. Ecco come candidarsi

Cinque volontari per Avis.

L’associazione deputata alla donazione del sangue cerca cinque ragazzi cittadini italiani e stranieri di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti) da inserire all’interno del proprio progetto di servizio civile nazionale 2018 dal titolo “Più Avis….. Più plasma – New Edition”.

Il progetto – in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Admo (Associazione donatori midollo osseo) regionale Toscana onlus – avrà durata di 12 mesi e ha l’obiettivo di avviare un processo di sensibilizzazione e diffusione dei valori della solidarietà e dei corretti stili di vita tra i giovani, proponendo la donazione di sangue quale espressione di partecipazione civile e corretto stile di vita.

Le sedi che in provincia di Grosseto ricercano giovani sono le seguenti: Follonica 1 volontario, Massa Marittima 1 volontario, Orbetello 1 volontario e Avis provinciale 2 volontari. Il progetto negli anni scorsi ha dato ottimi risultati sia per i giovani che hanno compiuto questa esperienza, sia per la grande opera di sensibilizzazione operata all’interno delle scuole, che ha permesso a tanti studenti di avvicinarsi al mondo della donazione.

“Ritengo questa una esperienza entusiasmante per molti ragazzi – commenta il presidente provinciale Carlo Sestini –, in primis perché si trovano a lavorare dentro un’associazione strutturata e composita come quella di Avis, percependo un piccolo stipendio a fronte di un impegno di 24 ore alla settimana, in secondo luogo perché c’è la soddisfazione di lavorare dentro le scuole a contatto con altri giovani maturando e implementando la tecnica della peer education. Auspico quindi che siano molti, come è accaduto in passato, ad aderire al nostro appello, perché sono una vera risorsa per l’associazione come testimoniano i numeri”.

Negli ultimi due anni, infatti, il servizio civile è stato potenziato con l’adesione di alcune sezioni e 9 volontari. Nel 2017 hanno aderito 30 scuole, coinvolte 141 classi operando 71 ore di intervento con 1.829 alunni coinvolti di cui 83 si sono iscritti e 41 di loro hanno già compiuto la prima donazione (il 30% della fascia 18-15 dei nuovi donatori).

Le domande di ammissione dovranno pervenire presso Avis Toscana entro il 28 settembre a mano o per raccomandata con ricevuta di ritorno o per pec. Per maggiori informazioni rivolgersi alla sede di Avis provinciale, in via Varese 12, o telefonare al numero 0564.27008.