Emergenza Covid: c’è ancora tempo per richiedere i buoni spesa

Le persone e le famiglie che, a causa dell’emergenza Covid, si trovano in condizioni di gravi difficoltà economiche possono ottenere l’aiuto del Comune di Capalbio per l’ottenimento di sussidi.

“Come fatto in passato – dichiara il vicesindaco Giuseppe Ranieri –, abbiamo pubblicato un avviso rivolto a tutti coloro che, in questo momento, si trovano in difficoltà per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. Sappiamo che la pandemia ha determinato una pesante crisi economica e sono molte le persone che hanno perso il lavoro o che soffrono della chiusura temporanea della propria attività o lavorano con contratti a tempo determinato o stagionali e che possono, in questo momento, necessitare di un sostegno”.

Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Le domande possono essere presentate fino al 31 marzo. Sul sito del Comune, all’indirizzo www.comune.capalbio.gr.it, è possibile consultare il bando, reperire il modulo di domanda e conoscere i requisiti necessari per poter ottenere il sussidio.

Per informazioni è possibile chiamare, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, i numeri 0564.897722 e 0564.897727.