Il Comune assume due persone: come candidarsi

E’ uscito oggi l’avviso per la selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di due istruttori direttivi tecnici a tempo pieno e determinato per 24 mesi, eventualmente prorogabile, con riserva di un posto per volontari delle Forze Armate, da impiegare presso l’Area tecnica del Comune di Monte Argentario.

Gli interessati, in possesso dei requisiti specificati nel bando, dovranno presentare domanda entro il 9 dicembre 2022.

E’ richiesto il diploma di laurea in Architettura o Ingegneria o laurea equipollente e l’abilitazione professionale.

Maggiori dettagli e informazioni sulla pagina “Concorsi e selezioni” del sito web del Comune (http://www.comune.monteargentario.gr.it).