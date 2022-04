Dolci senza lievito: alcune idee per prepararli in casa

A colazione, a merenda, dopo pranzo o dopo cena: è sempre il momento giusto per concedersi un piccolo peccato di gola con un dolcino. D’altronde, ci sarebbe solo l’imbarazzo della scelta: dalle torte ai biscotti, dai croissant alle crostate e tanto altro ancora. E per chi abbia qualche intolleranza al lievito? In questo caso basta solo acquistare dei dolci senza lievito o provare a farli in casa.

I dolci senza lievito per la colazione

Ma quali sono i dolci senza lievito più buoni da fare in casa in modo semplice e veloce? Vediamoli insieme. Partiamo dalla colazione:

avete mai provato a fare i pancakes? Sono facili da preparare e il lievito può essere sostituito con il bicarbonato. Potete gustare questi deliziosi pancake senza lievito Un dolcino che non richiede molti ingredienti e che conquisterà grandi e piccini? I brownies, amati da tutti i golosoni del mondo! Bastano solo tre ingredienti per farli a casa: farina, uova e cioccolato. Per gli amanti dei profumi speziati, i biscotti con mela e cannella o cannella e cioccolato non deluderanno mai nessuno! Il dolce per eccellenza da farcire come si preferisce: la crêpe (crespella), preparata con farina, acqua e uova. Può essere gustata con una bella farcitura di salumi (se siete amanti della colazione salata), con la marmellata o con una crema spalmabile; per chi al mattino beve una calda tazza di tè o di caffellatte ci vuole un dolcino da inzuppare e i biscotti secchi, fragranti e gustosi, sono certamente perfetti. Si conservano a lungo, per cui potete prepararne anche in grandi quantità e mangiarli ogni mattina senza che perdano mai il loro sapore e la loro croccantezza; e poi c’è la classica crostata, che può essere farcita con la marmellata o con la crema al cioccolato. Dipende tutto dai propri gusti personali. In alternativa, per renderla più gustosa, si potrebbero aggiungere delle mele sul fondo della teglia e ottenere una crostata dalla consistenza morbida come una torta.

I dolci senza lievito del “dopo pasto”

Passando poi ai dolci senza lievito da mangiare a fine pasto, sono tre i grandi classici intramontabili:

il pan di Spagna , la base perfetta da usare per fare delle gustose torte. Sarà sufficiente lavorare i tuorli d’uovo con lo zucchero e la farina per avere un impasto cremoso da infornare;

, la base perfetta da usare per fare delle gustose torte. Sarà sufficiente lavorare i tuorli d’uovo con lo zucchero e la farina per avere un impasto cremoso da infornare; la cheesecake , ereditata dalla pasticceria internazionale, dal cuore cremoso e dalla base croccante. Può essere preparata in forno o in frigo e farcita con la tradizionale confettura di mirtilli, con una granella di pistacchi o un topping al cioccolato, al caramello, alla fragola;

, ereditata dalla pasticceria internazionale, dal cuore cremoso e dalla base croccante. Può essere preparata in forno o in frigo e farcita con la tradizionale confettura di mirtilli, con una granella di pistacchi o un topping al cioccolato, al caramello, alla fragola; e infine il re dei dolci senza lievito: il tiramisù, il dolce al cucchiaio per eccellenza più famoso. È cremoso, è fresco, è spumoso e non serve nemmeno un grammo di lievito per farlo a casa.

Ora non resta che decidere quale dolce preparare!