La Dogana dei Paschi nei testi di Davide Cristoferi: presentazione alla Fondazione polo universitario

Giovedì 17 febbraio, alle 15.30, nell’Aula delle Colonne della Fondazione Polo universitario grossetano verrà trattato un tema molto importante per la storia del territorio maremmano: lo sviluppo della Dogana dei Paschi, con i relativi Statuti promulgati dalla Repubblica senese e dal Granducato di Toscana.

Verranno presentati due libri di Davide Cristoferi, frutto del lavoro di ricerca pluriennale svolto nell’ambito del Dottorato in Storia medievale conseguito all’Università degli studi di Siena e del progetto di ricerca “Transumanza e territorio in Toscana”, finanziato dal Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali e dall’École française de Rome.

La Dogana dei Paschi di Siena fu una delle istituzioni politiche ed economiche più rilevanti per la storia della Toscana e della Maremma fra Medioevo ed età moderna, perché incaricata di governare il flusso transumante e di curare la tassazione del bestiame proveniente dagli Appennini, attraverso il monopolio dei pascoli situati tra le attuali province di Grosseto e Siena. In tale contesto, le ricerche di Cristoferi vertono sull’interazione fra gli aspetti di «costruzione umana» quali la Dogana dei Paschi di Siena e lo sviluppo dell’allevamento transumante, gli eventi avversi e il paesaggio produttivo e demografico della Toscana meridionale nel tardo Medioevo fra XIV e XV secolo, con uno sguardo alle conseguenze di lunga durata di tali dinamiche sul territorio dell’attuale provincia di Grosseto.

I due volumi hanno un importante valore scientifico e per la stessa memoria collettiva delle comunità della Toscana meridionale ed è per questo che il Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali ha sostenuto le pubblicazioni, che hanno inoltre ottenuto il patrocinio dalle Provincie di Grosseto e Siena e dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena per l’edizione rinnovata degli Statuti della Dogana dei Paschi.

Questo il programma dell’iniziativa, alla quale parteciperà anche l’autore:

Michele Pellegrini, professore associato di Storia medievale del Dipartimento di Scienze storiche e dei beni Culturali dell’Università di Siena;

saluti, introduzione e coordinamento dei lavori;

Roberto Farinelli, professore aggregato di Archeologia medioevale del Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena

presentazione di: Davide Cristoferi, Il «reame» di Siena. La costruzione della Dogana dei Paschi e la svolta del Tardo Medioevo in Maremma (metà XIV-inizi XV secolo), Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma, 2021.

Maura Mordini, professore associato di Storia del Diritto medievale e moderno del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena,

presentazione di: Statuti della Dogana dei Paschi di Siena del 1419 e del 1572, a cura di Davide Cristoferi Cristoferi, Associazione studi storici Elio Conti & Editpress, Firenze, 2021.

Si potrà assistere in presenza all’evento se muniti di Green Pass e mascherina FFP2, oppure si potrà seguire l’iniziativa in streaming sul canale YouTube della Fondazione Polo universitario grossetano.