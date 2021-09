Verso le amministrative: ecco il documento programmatico delle donne della coalizione “Partecipa!”

Le donne della coalizione “Partecipa!” a sostegno del candidato sindaco Leonardo Culicchi hanno stilato trasversalmente a tutte le liste presenti (Partito democratico, Grosseto Città Aperta, Movimento 5 Stelle ed Europa verde) un documento che, indipendentemente dall’esito delle prossime consultazioni elettorali, vuole rappresentare un manifesto programmatico dei punti fondamentali per la ripartenza della città di Grosseto.

Manifesto sul quale, al di là dei risultati, le donne di questa coalizione svolgeranno opera di monitoraggio della sua corretta lettura e applicazione da parte del futuro primo cittadino. La battaglia contro la violenza alle donne, di cui la futura amministrazione dovrà farsi portavoce, il rispetto rigoroso e non negoziabile del principio di parità e uguaglianza di genere, dovranno essere la fonte da cui declinare tutte le altre politiche dell’amministrazione: urbanistica, educazione formale e non formale, scuola, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

«Da oggi inizia un percorso, da oggi veglieremo sul futuro di questa città per far sì che queste richieste diventino realtà istituzionale», dicono le candidate della coalizione “Partecipa!”. Per questo mercoledì 29 settembre, con partenza alle 18.30 dal gazebo Pd di piazza Stammati, le donne della coalizione passeranno per corso Carducci, con arrivo in piazza Dante, dove incontreranno il candidato sindaco Leonardo Culicchi, a cui verrà consegnato il documento programmato.

Di seguito i punti del documento con le richieste: