Centenario Norma Parenti: presentazione di documenti inediti sulla Resistenza a Boccheggiano

Sabato 30 ottobre, alle 16.30, nella ex sala consiliare in via Norma Parenti, a Massa Marittima, si terrà la presentazione di documenti inediti sulla Resistenza a Boccheggiano, a cura di Marcella Vignali e Adolfo Turbanti dell’Isgrec.

L’evento rientra nel cartellone “Norma, femminile plurale“, che prevede un mese di iniziative sul centenario della nascita di Norma Parenti, promosse dall’Anpi di Massa Marittima, sezione “Martiri della Niccioleta”, e dal Comune di Massa Marittima, in collaborazione con Anpi provinciale, Isgrec, il Comune di Suvereto, Cgil-Spi, Unicoop Tirreno, Società dei terzieri massetani e la Torre Massetana.

Durante l’incontro Marcella Vignali parlerà del registro dei verbali delle riunioni della cellula comunista di Boccheggiano. “Erano riunioni segrete – spiega Marcella Vignali – sin dalla costituzione della cellula, avvenuta l’8 agosto 1938, e continuarono ad esserlo fino al 1944. Poi proseguirono nell’ufficialità fino al 1947. Il registro è stato conservato per molti anni da Bandino Pimpinelli e recentemente la figlia Maria Paola ha deciso di donarlo all’Isgrec“.

Adolfo Turbanti dell’Isgrec contestualizzerà questo documento parlando della Resistenza a Boccheggiano ed evidenziando alcune problematiche che emergono dal documento stesso.

Il ciclo di eventi dedicati al centenario della nascita di Norma Parenti chiude sabato 6 novembre, alle 16.30, nella ex sala consiliare in via Norma Parenti a Massa Marittima, con la presentazione del libro “Camicia rossa”, di Antonella Cocolli, Pier Nello Martelli, Massimo Sozzi e Katia Taddei. Saranno presenti gli autori.

Informazioni e prenotazioni: cell. 320.0774402, 329.2637679, 320.0509585.