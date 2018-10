Maltempo, censimento dei danni: ecco come presentare la documentazione in Comune

Come indicazioni del servizio di Protezione civile provinciale, c’è tempo fino a venerdì 2 novembre alle ore 9 per presentare in Comune la documentazione dei danni subìti a causa del maltempo che si è abbattuto nei giorni scorsi sul territorio di Manciano.

Ogni privato cittadino o impresa potrà fare un censimento dei danni che ha subìto. Dovranno essere presentati all’ufficio protocollo del Comune di Manciano (in piazza Magenta 1) oppure tramite Pec (comune.manciano@postacert.toscana.it) e e-mail manciano@comune.manciano.gr.it, una comunicazione in carta semplice con l’elenco dei danni corredato da fotografie, pena la non procedibilità della domanda.