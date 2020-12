Festività natalizie: scatta il divieto di esplodere prodotti pirotecnici su tutto il territorio

Per tutelare il diritto di tutti alla salute e alla tranquillità, prevenendo comportamenti che possono arrecare danni o determinare disagio a persone e animali, il sindaco di Castiglione della Pescaia, Giancarlo Farnetani, ha firmato un ordinanza con cui vieta da domani, giovedì 24 dicembre, fino al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio comunale, nelle aree sia pubbliche che private, compresi balconi, terrazzi, giardini, cortili, corti private e aree asservite, di esplodere prodotti pirotecnici di ogni tipologia.

Inoltre, sempre nello stesso periodo, nelle fasce orarie comprese dalle 5 alle 22, e per il primo giorno dell’anno dalle 7 alle 22, è fatto divieto di creare raggruppamenti per brindare, consumare cibi e bevande nelle piazze e strade del tessuto viario urbano, sulle spiagge e nelle pinete comunali.

«L’ordinanza – spiega il sindaco – vuole essere un ulteriore deterrente per meglio contenere la seconda ondata della pandemia da coronavirus, ancora presente anche sul nostro territorio. Mai come quest’anno le festività natalizie giungono al termine di un periodo di tensioni, preoccupazioni e incertezze. Stiamo vivendo in trepidazione per l’imminente campagna vaccinale che ci permetterà nel 2021, tutti insieme, di ridefinire il nostro futuro di cittadini e comunità. Personalmente sto trascorrendo questa ultima parte del mio mandato di sindaco affrontando una quotidianità sconosciuta fino a un anno fa, ma assieme agli assessori ed ai consiglieri di maggioranza non abbiamo mai smesso di lavorare per continuare a creare le condizioni di crescita di questo paese».

«Invito i castiglionesi – conclude Farnetani – a non pensare neanche per un istante che “tanto a me il problema Covid-19 non riguarda”. Dobbiamo sentirci tutti parte del cambiamento, rispettare le regole che ci permetteranno di trascorrere in sicurezza le prossime festività natalizie».