Rapinarono una farmacia: diposto il divieto di ritorno per tre anni nel territorio comunale

Il Questore di Grosseto, oggi, ha emesso un provvedimento di divieto di ritorno nel territorio del comune di Follonica per tre anni nei confronti di quattro persone che si sono rese responsabili di una rapina a mano armata all’interno di una farmacia situata nel Comune maremmano.

Nel pomeriggio del 29 gennaio scorso, in via della Repubblica, a Follonica, due uomini, con il volto travisato ed armati di pistola, sono entrati all’interno della farmacia “Salus” e hanno messo in atto una rapina rubando l’incasso dal registratore di cassa.

A seguito di attività investigativa concordata tra i carabinieri di Follonica, Napoli e Casoria (Napoli), sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico di quattro persone pregiudicate, nei confronti delle quali era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del Gup del Tribunale di Grosseto ed erano state rinchiuse nei carceri di Grosseto, Siena, Benevento e Udine.

“Tenuto conto della funzione giuridica delle misure di prevenzione, l’irrogazione del divieto di ritorno nel Comune di Follonica per un periodo di tre anni da parte del Questore di Grosseto rappresenta, a ragion veduta, un deterrente alla commissione di ulteriori condotte riprovevoli – si legge in una nota della Questura –, almeno nella circoscrizione territoriale interessata dal provvedimento inibitorio, da parte dei soggetti destinatari.“