Maltempo: divieto di circolazione temporaneo per alcune strade. Ecco dove

E’ istituito il divieto di circolazione dei pedoni e dei veicoli, fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e transitabilità, nei seguenti tratti di strada:

nel centro abitato di Istia d’Ombrone:

sulla strada comunale delle Conce;

in via del Ponte, nel tratto antistante il cimitero comunale.

Nel centro abitato di Batignano:

in via Senese sud, nel tratto compreso tra via delle Stalle e via delle Fontane.

Il divieto temporaneo si è reso necessario in quanto le strade interessate sono non percorribili per le conseguenze del maltempo: allagamenti (a Istia) e caduta di alcuni pezzi di muro di sostegno adiacente a un tratto stradale (a Batignano).