Campionato di mountain bike: le modifiche al traffico e i divieti durante la gara

A Scarlino domenica 12 gennaio passerà la terza tappa del Campionato d’inverno di mountain bike organizzato dalla Uisp.

I vertici dell’amministrazione comunale hanno quindi istituito dei divieti nel capoluogo per domenica dalle 9.45 fino al termine della gara.

Le vie e le piazze interessate dalla sospensione temporanea del transito dei veicoli sono: via IV Novembre, piazza Garibaldi, via Martiri d’Istia, piazzale del Rivellino, strada vicinale Scarlino Tirli, strada della Marroneta, strada comunale della Fonte, piazza di Porta della Fonte, vicolo Barberini e via Citerni.

Nessun veicolo, fatta eccezione per quelli al seguito della gara, per i mezzi delle Forze dell’ordine e di soccorso, potrà transitare nelle strade e piazze indicate fino alla fine del passaggio degli atleti. Inoltre, è stato istituito il divieto di sosta dalle 8.30 alle 12 in via IV Novembre e nel piazzale del Rivellino.