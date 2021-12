Notte di Capodanno: limitazioni e divieti in alcune aree della città, ecco quali

Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha emesso due ordinanze contingibili ed urgenti relative alla notte di Capodanno che interessano l’area del centro storico, il complesso monumentale delle Mura medicee, gli istituti scolastici, l’ospedale Misericordia, il parco di via Giotto e il velodromo, il parco del fiume Ombrone e il D Park, oltre all’area compresa tra via Mameli, via Trento, via Buozzi, via Trieste e tutta via Roma.

La prima ordinanza vieta l’utilizzo di contenitori in vetro per qualsiasi tipo di bevanda, in tutte le aree pubbliche o private ad uso pubblico nelle zone sopracitate. La seconda ordinanza prevede invece limitazioni per quanto riguarda gli orari di vendita di alcolici e di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro.

Entrambi i provvedimenti avranno valenza dalle ore 21.00 del 31 dicembre 2021 alle ore 06.00 del primo gennaio 2022.

“Si ricorda inoltre – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza, Riccardo Megale – che il regolamento do Polizia urbana in vigore vieta, tra le altre cose, anche lo scoppio di petardi che possa arrecare danno o molestia a persone o animali“.

La violazione di uno o più di questi provvedimenti è punibile con una sanzione amministrativa che può partire dai 25 ed arrivare fino ai 500 euro.

“Oltre a prevedere queste misure e le eventuali sanzioni – spiegano sindaco e assessore -, ci affidiamo anche al buon senso dei cittadini per garantire lo svolgimento di questo giorno di festa in piena sicurezza e nel rispetto delle norme. Evitiamo gli assembramenti e cerchiamo di seguire delle regole di comportamento adeguate alla particolarità anche di questo Capodanno 2022″.