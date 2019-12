Manifestazione contro le predazioni: le modifiche al traffico e i divieti

È stata emessa l’ordinanza dirigenziale che detta le regole per la circolazione stradale in vista della manifestazione indetta dal Comitato pastori d’Italia, che si terrà in varie vie di Grosseto e di Rispescia domenica 22 dicembre a partire dalle 9 fino alle 13.30 circa.

Il corteo prevede il passaggio di circa 100 autoveicoli – comprese alcune macchine agricole – che partiranno dal centro abitato di Rispescia per percorrere varie vie della città di Grosseto, fino a raggiungere l’area di parcheggio tra via Cile e e via Uruguay. È prevista la presenza di almeno 500 persone.

Per tutta la durata della manifestazione è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli nelle seguenti vie e piazze:

a Rispescia: via Italia – piazza Italia – via della Costituzione – via della Riforma;

a Grosseto: via Aurelia Sud – piazza Risorgimento – via Brigate Partigiane – piazza della Libertà – via Mascagni – via Santerno – via Lago di Varano – via Senese – via Argentina – via El Alamein – via Perù – via Cile.

Durante il periodo di sospensione della circolazione è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito del corteo e vige inoltre il divieto di attraversamento della strada per i conducenti dei veicoli e i pedoni.

Per tutta la durata della manifestazione è inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti zone: