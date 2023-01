Rave party illegaIi: quindici divieti di ritorno in due comuni maremmani emessi dal Questore

Il Questore di Grosseto ha emesso undici provvedimenti di divieto di ritorno nel territorio del comune di Castiglione della Pescaia per tre anni nei confronti di sette persone che avevano partecipato ad un rave party illegale nel mese di luglio del 2022, in località La Zingara, nelle campagne del comune costiero, e quattro provvedimenti di divieto di ritorno nel comune di Cinigiano per tre anni nei confronti di quattro persone che avevano partecipato ad un rave party illegale nell’aprile del 2022, nella frazione Poggi del Sasso, in località Vicarello, nel comune di Cinigiano.

La Divisione Anticrimine della Questura di Grosseto ha svolto, in merito, un’articolata e complessa istruttoria, attraverso una puntuale ricostruzione dei fatti ed in relazione ai reati commessi, al termine della quale sono stati emessi i provvedimenti del foglio di via che comporta il divieto di recarsi rispettivamente nel comune di Castiglione della Pescaia e Cinigiano per il periodo di tre anni, ritenendo sussistenti a loro carico chiari elementi di pericolosità sociale e non essendosi evidenziato alcun legame degli stessi, né di tipo lavorativo, né di residenza o familiare, con i due comuni.

Ulteriori fogli di via verranno emessi prossimamente nei confronti di altri partecipanti a questi rave party illegali.

Attraverso la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno, il Questore, in quanto Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, si prefigge lo scopo di tutelare la sicurezza pubblica prevenendo il reiterarsi di reati di particolare allarme sociale. Dall’inizio dell’anno sono stati emessi 34 provvedimenti di fogli di via con divieto di ritorno, dato quest’ultimo in consistente aumento rispetto allo scorso anno.