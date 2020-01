“Diversa da sè”: le opere di Gian Paolo Bonesini in mostra alla galleria Spaziografico

La galleria Spaziografico apre il 2020 con “Diversa da sè“, la personale di Gian Paolo Bonesini, l’artista che ha realizzato questo nuovo spazio espositivo nel centro storico di Massa Marittima.

Gian Paolo Bonesini, impegnato su diversi fronti sempre con l’intento di sostenere l’arte e la cultura, si presenta ora come autore con una mostra dove le immagini si trasformano, per diventare diverse da se stesse.

La mostra sarà inaugurata sabato 25 gennaio, alle 18, è sarà visitabile fino al 15 febbraio, da martedì a sabato, dalle 16.00 alle 19.00.

“Questa personale inaugura l’anno 2020 nella nuova sede della galleria e rappresenta per me un momento importante e complesso, trovandomi contemporaneamente nella posizione di artista, curatore e operatore culturale… un mettermi alla prova a tutto tondo, una vera e propria sfida – spiega Bonesini -. Ma le sfide mi sono sempre piaciute. Con ‘Diversa da sè’ presento una serie di opere realizzate negli ultimi mesi, tutte caratterizzate dalla stessa azione creativa: l’immagine iniziale è rielaborata, ripetuta, trasformata, fino a che diventa qualcosa di inaspettato… diventa prigioniera di un’operazione di arte grafica che la rende diversa da se stessa, estranea anche alla realtà che l’aveva generata“.

“In ciascuna opera, infatti, si possono osservare numerosi interventi grafici e pittorici, con sovrapposizioni e stampa, fino a creare un insieme originale dove il ‘già visto’ perde la sua efficacia. Sono immagini di soggetti diversi, in bianconero e colore, che vengono fatte dialogare tra loro, creando un vago surrealismo o una nuova figurazione. Spesso sono affiancate da una croce, un simbolo di grande significato che qui, però, non vuole alludere alla croce cristiana e diventa studiata separazione compositiva. Le opere sono monotipo, a dire che vengono stampate in foto-print con distruzione del cliché originale, per ottenere pezzi unici – termina Bonesini -. La conoscenza dei mezzi e delle tecniche mi consente tuttavia una continuità di lavoro quasi ‘senza fine’…. un’affascinate sfida per la mia creatività”.

Gian Paolo Bonesini

Gian Paolo Bonesini è nato a Verona e vive in Toscana, a Massa Marittima. Artista poliedrico, fin da giovanissimo partecipa a mostre nazionali e internazionali e tiene personali in numerose città italiane e straniere.

Scrivono di lui Ballo, Barilli, Di Martino, Kolyvakis, Mozzanbani, Muller, Restany, Russoli, Sanesi

La sua formazione artistica è complessa e qualitativamente importante.

Laureato in Architettura a Venezia con relatore il professor Carlo Scarpa, si diploma poi in grafica editoriale alla Scuola di Grafica del libro di Urbino; qui ha occasione di lavorare per Marino Marini.

Frequenta il corso di Emilio Vedova all’Accademia di Belle Arti di Venezia e collabora con lo stesso maestro nella realizzazione di opere grafiche.

In seguito, si dedica alla fotografia con lavori sperimentali, alcuni conservati a Parigi.

Dopo l’esperienza di docente alla Scuola internazionale di grafica di Venezia e di designer, sceglie di dedicarsi alla produzione artistica, in particolar modo a pittura, scultura e grafica.