Distribuzione viveri: la Croce Rossa in soccorso delle famiglie bisognose

Prosegue senza sosta l’opera della Croce Rossa a Grosseto ed in provincia, con i suoi volontari che vediamo impegnati sulle ambulanze in ogni emergenza, specialmente in questo difficile periodo pandemico; non tutti conosciamo però il lavoro che tanti di loro svolgono in maniera più discreta, ma altrettanto preziosa e determinante, nel tessuto sociale della nostra comunità.

Tra i vari servizi che il comitato di Grosseto porta avanti attraverso l’Area 2 – Inclusione sociale, coordinata da Monica Moretti, c’è la raccolta e distribuzione alimentare sulla base del programma di sostegni agli indigenti promosso da Agea ed Unione Europea.

Con cadenza mensile le famiglie più bisognose possono ritirare un pacco di generi di prima necessità nel magazzino grossetano di via Adda o nei comitati locali della provincia che Grosseto provvede a rifornire. Oltre a quelle che arrivano da Agea, una parte delle derrate alimentari proviene direttamente dal nostro territorio attraverso alcune aziende locali che forniscono gratuitamente all’associazione i propri prodotti.

“Ad oggi abbiamo in carico quasi 700 famiglie per un totale di oltre 2000 persone – spiega il responsabile logistico ed operativo Maurizio Franci –, delle quali più di 300 con figli minori di 14 anni. Oltre a decine di indigenti saltuari che si rivolgono a noi nei periodi di difficoltà economiche o mancanza di occupazione. Dal 2020 ad oggi abbiamo distribuito più di 55.000 chili di viveri”.

Il servizio è rivolto alle famiglie con Isee inferiore a 6000 euro e alle persone segnalate dai servizi sociali del Comune. Altre situazioni particolari vengono poi valutate nello specifico insieme ai soggetti che fanno richiesta di aiuto pur non avendo i requisiti.

“Siamo in grado – sottolinea orgogliosa la squadra di oltre 30 volontari, che lavora con passione al fianco di Maurizio – di distribuire i viveri ogni martedì di tutto l’anno, senza mai fermarsi, direttamente nel magazzino di via Adda 24 oppure con consegna a domicilio per chi fosse impossibilitato a venire di persona”.

“Sono in programma nei prossimi mesi iniziative di colletta alimentare nei supermercati per aumentare, attraverso le donazioni dei cittadini che lo vorranno, le scorte di magazzino e poter quindi evadere un sempre maggior numero di richieste d’aiuto. Per questo rivolgiamo un caloroso appello – conclude Monica Moretti Cuseri – alle tante aziende locali che volessero unirsi a quelle che generosamente lo stanno già facendo, per donarci i loro prodotti e contribuire nel loro piccolo a questa grande e nobile opera”.

Chi avesse bisogno di ulteriori informazioni può rivolgersi a Maurizio Franci telefonando al numero 347.6360585.

Il presidente Hubert Corsi, anche a nome del consiglio direttivo del comitato grossetano della Croce Rossa, nell’evidenziare l’importanza dell’attività svolta a favore delle famiglie meno fortunate, tiene a sottolineare come questa sia avvenuta e avviene nel tormento dei pericoli del Covid-19: “I nostri volontari hanno trovato il coraggio di vincere la paura per aiutare gli altri. Alle aziende e a tutti coloro che ci hanno aiutato e aiutano un ‘grazie di cuore’. La loro attenzione è motivo di grande incoraggiamento per i nostri volontari”.

Riportiamo di seguito l’elenco dei donatori:

Conad – Clodia Commerciale S.R.L.

Alla Terza S.R.L.

Azienda Agricola Serrata Lunga S.N.C. di Fini – Lolini – Sfondrini

Caseificio Grosseto S.N.C.

Coldiretti Grosseto

Collegio Toscano degli Olivicoltori OL.MA. S.a.c.

Consorzio Produttori Latte Maremma Società Agricola Cooperativa

Cooperativa Agricola e Lavoro Nomadelfia – Società Cooperativa

Corsini Bakery Dolci e Biscotti S.R.L.

G&T Società Agricola a Responsabilità Limitata

Hiba Frutta di Hiba Moemen Ahmed Mohamed

Manni Oil Società Agricola S.R.L.

Mazzini Maremma S.A.S. di Mazzini Giancarlo & C.

Società Agricola C.O.P.A. – Cooperativa Ortofrutticola Produttori Associati

Società Semplice Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio

Terre Dell’Etruria – Società Cooperativa Agricola tra produttori;

e di chi ci ha fornito sostegno attraverso donazioni economiche: