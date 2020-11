Vaccini contro l’influenza: oltre 283.000 dosi in distribuzione nella Asl Toscana Sud Est

Due i vaccini antinfluenzali che sono stati messi a disposizione della popolazione per l’effettuazione della campagna antinfluenzale 2020-2021: Fluarix tetravalente e Fluad trivalente potenziato, indirizzato nella campagna vaccinale ai soggetti fragili e/o con età superiore ai 75 anni.

La distribuzione ai medici di medicina generale e ai pediatri di famiglia ha tenuto conto del numero dei pazienti ultra 65enni e di quelli affetti da patologie croniche in carico a ciascun medico, rispettando quanto indicato dalla circolare del Ministero della Salute per la campagna antiinfluenzale.

Le dosi di vaccino sono state ritirate presso tutte le farmacie nel territorio aziendale. Ad oggi ne sono state distribuite 262.300 e altre 21.000 di vaccino trivalente adiuvato (Fluad) saranno distribuite nell’ultima settimana di novembre e in parte saranno destinate per completare la copertura vaccinale per tutti gli ospiti delle Rsa.

Complessivamente, le 283.300 distribuite o in fase di distribuzione rappresentano l’87% del totale, cioè delle 325.000 dosi che dovevano essere destinate alla Asl Toscana Sud Est. Lo scorso anno furono distribuite 165.000 dosi

Purtroppo, al momento sembra che non vi saranno altre consegne di vaccino quadrivalente (Fluarix) in quanto la ditta aggiudicatrice della fornitura non intende evadere le dosi previste come quinto obbligo della gara regionale.