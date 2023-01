Verso il Distretto biologico della Maremma: se ne parla in un incontro pubblico

Tutto pronto per l’incontro pubblico “Verso il Distretto biologico della Maremma“, a cui sono invitate tutte le imprese agricole biologiche e non del territorio.

Da circa un anno, infatti, i Comuni di Grosseto, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Magliano in Toscana, Manciano, Orbetello e Scansano, con il coinvolgimento attivo delle organizzazioni professionali agricole Cia, Coldiretti e Confagricoltura e del Coordinamento toscano produttori biologici, hanno avviato le fasi di progettazione per giungere al riconoscimento del Distretto biologico nella provincia di Grosseto.

“La costituzione del Distretto – dichiarano Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio, e Federico Bordo, assessore con delega all’agricoltura – rappresenta una grande opportunità per le sfide del mondo agricolo. Per questa ragione riteniamo fondamentale estendere il dialogo non solo alle aziende biologiche, ma anche a quelle che ancora non lo sono per informarle così delle politiche di settore di livello regionale, nazionale ed europeo”.

L’incontro si terrà venerdì 3 febbraio, alle 17, alla sala cinema Tirreno di Borgo Carige. L’obiettivo è quello di favorire la nascita di uno strumento volto alla promozione e allo sviluppo delle produzioni biologiche del territorio e delle filiere collegate, della filiera corta e identitaria, delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli e artigianali e delle conoscenze contadine e tradizionali presenti nel territorio.

Il prossimo appuntamento di “Verso il Distretto biologico della Maremma” si terrà a Castiglione della Pescaia, venerdì 10 febbraio alle 18.