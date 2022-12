Incidente mortale in viale Mascagni, Di Meo: “Installare dissuasori artificiali sulla strada”

“Il fatto successo ieri in viale Mascagni, l’incidente mortale che ha coinvolto un pedone ed un furgoncino, sarebbe potuto succedere a chiunque”.

A dichiararlo è Giovanni Di Meo, ex segretario provinciale del Fronte Verde.

“Le strade sono diventate più scorrevoli dopo i lavori di rifacimento, ma quando piove tanto, purtroppo, diventano delle vere e proprie piste di ghiaccio – spiega Di Meo –. Nella frazione di Stiacciole, ad esempio, sono stati messi due dissuasori artificiali che rallentano la velocità delle auto. Io, personalmente, credo che sarebbe opportuno metterli anche in viale Mascagni. Ad ogni modo, non è detto che il dissuasore riesca, di per sé, a frenare la furia di certi automobilisti nostrani, che sembrano presi da mille cose da fare in poco tempo e quindi accelerano e spesso si distraggono, come successo per gli incidenti sulle nuove piste ciclabili. Ma il dissuasore è ciò che di concreto un Comune può fare per cercare di prevenire ulteriori incidenti“.

“In verità dicevamo, quando ero segretario del Fronte Verde, che ci sarebbero voluti dei dissuasori artificiali già in seguito alla sostituzione arborea di viale Mascagni, perché le radici dei pini in qualche modo riuscivano a rallentare le macchine. Non fummo ascoltati né sui dissuasori, né sul mettere le siepi al posto degli alberi negli spartitraffico, perché anche i lecci cresceranno – termina Di Meo –. Mi auguro però che, per quanto riguarda i dissuasori, si possa fare qualcosa, perché via Mascagni è una via molto frequentata anche dai bambini per la presenza di una scuola elementare”.