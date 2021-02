Disservizi continui di Tim nelle frazioni: il Comune pensa ad un’azione legale

Un incontro con i rappresentanti della Cgil provinciale, della Spi Cgil Roccastrada e con il presidente della Federconsumatori di Grosseto per decidere azioni legali da avviare nei confronti di Tim. Il tema è stato quello dei disservizi della rete telefonica delle frazioni di Torniella e Piloni, dove, a seguito di ogni pioggia, anche di breve consistenza, si guastano le linee ed i due centri diventano praticamente irraggiungibili telefonicamente.

Questo è un problema che sta andando avanti da molto tempo, tanto che l’amministrazione comunale di Roccastrada aveva già diffidato circa un anno fa Tim, ma con scarsi risultati.

“Ci siamo riuniti in Comune con Chiara Ceccarelli e Olinto Bartalucci, in rappresentanza di Spi Cgil e con Giorgio Romualdi, presidente provinciale di Federconsumatori – dichiara il sindaco Francesco Limatola – per ragionare sulle azioni più idonee per risolvere definitivamente questo problema, senza escludere la possibilità di fare ricorso al CoreCom, Comitato regionale per le comunicazioni; non è più tollerabile che per le realtà di Torniella e Piloni, frazioni popolate prevalentemente da persone anziane e con la presenza di una casa di riposo, Tim, nonostante una nostra precedente diffida, non si sia ancora attivata per risolvere in maniera definitiva questa incresciosa situazione che sta andando avanti da oltre un anno. Con l’avvocatura comunale stiamo vagliando le azioni più idonee da mettere in campo per tutelare i nostri cittadini”