Parco centrale, ecco la disinfestazione contro le zanzare: le precauzioni da adottare

L’amministrazione comunale di Follonica informa che sabato 3 agosto, dalle 2.00 alle 6.00, verranno effettuati, tramite una ditta specializzata incaricata dal Comune, trattamenti di disinfestazione nebulizzando un prodotto a basso impatto ambientale e a ridotta persistenza specifico per i ditteri (mosche, zanzare, ecc.), sia sul verde pubblico che sul verde privato presente nell’area del Parco centrale – Arena spettacoli, nel rispetto delle modalità indicate nel Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi.

Pertanto i residenti delle vie Massetana, nel tratto tra via Leopardi e via Sanzio; via Sanzio; impianti sportivi di via Sanzio; viale Europa “Comparto Dei Pini”, dovranno seguire alcune pratiche indicate nell’ordinanza sindacale: