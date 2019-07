Disinfestazione contro le zanzare nella notte: ecco le precauzioni da adottare

Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio, nell’orario compreso tra l’1 e le 5 circa, sarà effettuato dalla ditta Anticimex srl un intervento di disinfestazione contro le zanzare nei centri urbani del Comune di Monte Argentario.

Sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei cittadini dei centri urbani circa la forte presenza di zanzare, soprattutto nelle valli adiacenti i centri abitati. L’amministrazione comunale ha pertanto ritenuto necessario realizzare un’opportuna campagna di bonifica, mirata sia ai trattamenti larvicidi che adulticidi, finalizzata al contenimento ed all’eliminazione dei focolai con l’utilizzo di prodotti, quali Teramit Rea Versione 2, per le zanzare da irrorarsi nell’ambiente con automezzo tipo pick-up dotato di atomizzatore nelle aree urbane.

Ai fini della sicurezza delle operazioni ed in via del tutto precauzionale l’ordinanza contingibile e urgente emanata dal sindaco di Monte Argentario ordina a tutti i residenti dentro le aree interessate dall’intervento di tenere chiuse porte e finestre durante l’orario indicato e fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento, non circolare a piedi o con automezzi nelle zone interessate dall’intervento, durante l’applicazione della soluzione micronizzata e fino ad un’ora dalla fine dello stesso non esporre biancheria o quant’altro possa venire a contatto con la soluzione applicata, se possibile coprire frutti od ortaggi o comunque consumarli dopo un accurato lavaggio e non prima di 24 ore dalla fine dell’intervento, tenere animali domestici all’interno delle abitazioni o in zone protette.