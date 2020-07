Disinfestazione contro le zanzare nei parchi e nelle frazioni: le regole da osservare

La disinfestazione contro le zanzare avverrà nel parco di via Giotto e nel parco Ombrone, così come a Roselle, Alberese, Rispescia, Braccagni e Montepescali, nella notte del 14 luglio, dall’1 alle 5.

Gli abitanti delle aree e delle frazioni interessate sono chiamati, durante la notte dell’intervento, ad osservare le seguenti regole indicate dall’ordinanza: è richiesto di tenere porte e finestre chiuse; è necessario rimuovere la biancheria lasciata ad asciugare all’esterno; gli animali domestici vanno custoditi in locali chiusi, insieme ad eventuali abbeveratoi; non lasciare alimenti e bevande all’aperto; evitare il consumo di frutta e verdura provenienti dalle zone oggetto di trattamento fino alle ore 24 ore del terzo giorno successivo. Anche in seguito si consiglia un accurato lavaggio prima della consumazione dei prodotti ortofrutticoli.

La disinfestazione si svolgerà secondo le linee guida contenute nel “Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi” approvato dal Ministero della Salute.

L’inosservanza delle disposizioni comporta l’applicazione di sanzioni che vanno da 25 a 500 euro.