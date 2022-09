Closing party al Disco Village: “Il Pagante” in concerto nella discoteca

È tempo di dare l’arrivederci al 2023 per il Disco Village – Baluba.

Sabato 10 settembre è festa con il Closing party: due eventi da non perdere per salutare la stagione estiva.

Al Disco Village torna “Il Pagante“: il gruppo, formato da Roberta Branchini e Eddy Veerus, è reduce dal grande successo dell’album “Devastante”, ispirato come sempre alla movida milanese. Il singolo che dà il nome al disco vede la partecipazione di Miss Keta: “devastante” a Milano è un vero e proprio claim, sinonimo di esagerato sia in senso positivo che negativo. Il brano, prodotto da Greg Willen, ha un mood dark che fotografa bene la Milano che ha ispirato “Il Pagante”, quella delle feste abusive durante il lockdown. La crew è riuscita anche quest’estate a posizionarsi in vetta alle classifiche italiane, confermando il successo del gruppo.

E anche al Baluba è festa con “Empire”: una notte all’insegna della musica del momento, reggaeton, hip hop e trap.

Per informazioni, cell. 331.9114998 oppure www.discovillage.it: la discoteca si trova in via Sanzio a Follonica e l’apertura è prevista alle ore 23.