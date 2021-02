Cede una condotta durante i lavori della pavimentazione: disagi in via Fiume

Pochi giorni fa sono iniziati i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di via Fiume, a Follonica, con le operazioni di fresatura.

“Durante tali lavori si è verificato il cedimento della condotta fognaria – afferma il vicesindaco Andrea Pecorini -, sia nel tratto compreso tra via Bicocchi e via Trieste che nel successivo tra via Trieste e via Giacomelli. L’intervento tempestivo dei tecnici di Acquedotto del Fiora e del Comune di Follonica ha accertato la necessità di dover procedere ad operazioni di bonifica delle condotte e infatti già da stamani sono iniziati i lavori di sostituzione delle condotte sul tratto via Bicocchi – via Trieste, lavori che si protrarranno per circa una settimana“.

Una volta completata la sistemazione delle fognatura sarà possibile procedere alle nuove pavimentazioni ed al ripristino della viabilità complessiva.

“Di fatto quindi i lavori di asfaltatura su via Fiume e le complicazioni dovute al cedimento hanno creato una suddivisione in tre parti della via stessa – continua Pecorini –: la parte via Giacomelli-via Carducci è stata già asfaltata ed è transitabile già da oggi; la parte via Trieste – via Giacomelli, che ha ancora i lavori di asfaltatura in corso e per questo è transitabile solo ad una carreggiata; la parte via Bicocchi – via Triste è chiusa per i lavori di ripristino della fognatura, che saranno seguiti dai lavori di asfaltatura e questo tratto resterà non transitabile per circa una settimana. Ci scusiamo con i cittadini per il protrarsi, non preventivato, dei disagi, e assicuriamo massima celerità negli interventi in corso“.