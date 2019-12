Ospedale San Giovanni di Dio: nominato il nuovo direttore del Pronto Soccorso

Il dottor Giovanni Moschini è il direttore dell’Unità complessa di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza e pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello.

Moschini è stato nominato con delibera del direttore generale Antonio D’Urso e assumerà ufficialmente il ruolo da lunedì, 16 dicembre. La selezione che lo ha visto vincitore ha confermato il ruolo di facente funzione che Moschini ha svolto fino a oggi.

“Questa nomina mi riempie di orgoglio – afferma Moschini –. E’ per me l’opportunità di portare avanti nel segno della continuità tutto il lavoro svolto finora al Pronto Soccorso del San Giovanni di Dio. Il mio impegno sarà di lavorare con i colleghi in prospettiva di mantenere alto il ruolo di questo ospedale che rappresenta un punto strategico per una vasta area, anche di confine, e che dà risposte sanitarie a un bacino importante di cittadini, specialmente in estate quando la popolazione si moltiplica e le emergenze aumentano notevolmente”.

Moschini è direttore anche dell’Unità semplice del Pronto Soccorso dell’ospedale Petruccioli di Pitigliano ed è stato direttore facente funzione dell’Unità complessa di Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza e Pronto Soccorso di Orbetello dal 2017, ma già dal 2013 ne era il responsabile. Precedentemente ha svolto il ruolo di dirigente medico all Pronto Soccorso del Misericordia e come coordinatore di Attività di degenza e medicina di urgenza dell’ospedale di Castel del Piano.

Laureato in medicina e chirurgia all’Università di Bologna, si è specializzato in medicina interna e in cardiologia. Ha partecipato al “Master 2000 Cardiologia interventistica”, organizzato dalla Società Italiana di Cardiologia, svoltosi a Pisa.