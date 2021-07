Dipingi Santa Fiora…a Santa Fiora, iscrizioni aperte per l’estemporanea di pittura

Dipingi Santa Fiora…a Santa Fiora. Iscrizioni aperte fino al 20 luglio per artisti di tutte le età che vorranno partecipare all’estemporanea di pittura in programma il 24 luglio a Santa Fiora.

L’evento, promosso dalla pro loco in collaborazione con l’amministrazione comunale, è aperto agli artisti di tutte le nazionalità, senza limiti di età, che potranno utilizzare qualsiasi tecnica pittorica.

Le opere dovranno essere realizzate sabato 24 luglio, dalle 8:30 alle 17, a Santa Fiora, in un luogo pubblico, pena l’esclusione. Ogni partecipante dovrà presentare una sola opera di dimensioni massime 100×100 centimetri La vidimazione delle tele sarà eseguita il giorno della manifestazione, dalle 8:30 alle 11, tramite timbro e assegnazione di un numero progressivo. Infine saranno valutate da una commissione.

L’organizzazione ha previsto anche dei premi per il primo, secondo e terzo classificato.

“Ogni artista disegnerà uno scorcio del nostro paese e fisserà sulla tela un pezzettino di Santa Fiora – afferma il vicesindaco Azzurra Radicchi – . Al tempo stesso il borgo si animerà grazie ai pittori che lavoreranno in spazi pubblici trasformando Santa Fiora per un giorno, in una piccola ‘Montmartre’. È il primo anno che lanciamo questa iniziativa su cui sta lavorando la nostra pro loco. Se in passato abbiamo già raccontato Santa Fiora attraverso l’arte fotografica, adesso lo faremo con l’arte pittorica.”

“L’idea della pro loco e del Comune – aggiunge Marcella Fazzoli, presidente della pro loco di Santa Fiora – è quella di organizzare anche un’esposizione finale a data da definire, in cui sarà possibile ammirare tutte le opere che sono state realizzate durante l’estemporanea.

La quota di partecipazione all’iniziativa è di 15 euro. Iscrizioni entro il 20 luglio 2021 inviando una mail a info@santafioraturismo.it

Info: 0564 977142 – 3497201387 info@santafioraturismo.it