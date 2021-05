Tre dipendenti vanno in pensione, i ringraziamenti del Comune: “Ne sentiremo la mancanza”

Il Comune di Santa Fiora ringrazia e saluta i tre dipendenti comunali che sono andati in pensione: la funzionaria Roberta Pieri, il comandante della Polizia Municipale Luigi Amerighi e Maurizio Cenni, agente della Polizia Municipale.

“Sentiremo sicuramente la loro mancanza – afferma il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi –: sono stati collaboratori preziosi e indispensabili punti di riferimento nella gestione della macchina amministrativa. Condivido con loro la gioia di questo nuovo importante traguardo raggiunto. A nome di tutto il Comune di Santa Fiora, dalla Giunta ai dipendenti ancora in servizio, saluto con stima e affetto Roberta Pieri, Luigi Amerighi e Maurizio Cenni, augurando a tutti e tre il meglio che possano desiderare per questa nuova fase della vita“.

“Adesso stiamo ragionando su come riorganizzare gli uffici per garantire comunque l’efficienza dei servizi – prosegue il sindaco Federico Balocchi –, tenendo conto dei pensionamenti, ma anche delle dimissioni della dottoressa Alessia Andreini dell’ufficio gare, che è andata a lavorare altrove. Si tratta di abbandoni pesanti per il nostro Comune, essendo tutti professionisti di grande esperienza”.

Nella foto: Roberta Pieri, il sindaco Federico Balocchi e Luigi Amerighi