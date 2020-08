Dimissioni Stefano Mugnai, la lettera aperta di parlamentari e coordinatori di Forza Italia

Con riguardo alle dimissioni del Coordinatore on. Stefano Mugnai, riceviamo e pubblichiamo quanto segue:

“Siamo tutti impegnati, da settimane, nella campagna elettorale per le prossime elezioni regionali. Infatti, come l’on. Mugnai ci ha sempre ribadito, prima di tutto c’è Forza Italia ed il suo Presidente Berlusconi e, quindi, da sempre la lealtà al Partito ed a tutta la sua comunità. In questo momento l’obiettivo primario deve essere quello di ampliare ancora di più il consenso, specie in un periodo elettorale non facile. Questa è la priorità di tutti noi. Però non possiamo astenerci dall’intervenire su una vicenda che ci sta turbando e non poco.

Il lavoro svolto in questi anni dall’on. Stefano Mugnai è stato fondamentale per il radicamento territoriale del Partito, anche attraverso l’importante stagione congressuale dell’autunno scorso e per il raggiungimento di significativi risultati nelle elezioni comunali in molte realtà della Toscana ed alle elezioni politiche del 2018.

A questo lavoro va data continuità e l’on. Mugnai, per esperienza, competenza ed autorevolezza può garantire la prosecuzione di un percorso politico che ha determinato la centralità di Forza Italia nel panorama politico locale e nell’ambito della coalizione di centrodestra.

Per queste ragioni esprimiamo piena e convinta solidarietà al Coordinatore Regionale che ha ancora una volta assunto posizioni di tutela e garanzia delle istanze del partito toscano e dei suoi iscritti, eletti e militanti.

Chiediamo, in ogni caso, che venga confermato il suo incarico quale Coordinatore Regionale di Forza Italia Toscana.

