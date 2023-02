Simona Petrucci saluta la Giunta: “Continuerò a lottare per Grosseto in Parlamento”

“Non abbandonerò mai Grosseto, ho deciso di vivere qui e in Parlamento continuerò a lottare per tutelare la mia città“.

Con queste parole Simona Petrucci, senatrice grossetana di Fratelli d’Italia, annuncia le sue dimissioni dalla Giunta del Comune di Grosseto per dedicarsi a tempo pieno all’attività parlamentare. L’ex assessore all’ambiente ha salutato, affiancata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che l’ha omaggiata con un mazzo di fiori, i colleghi di amministrazione, i dipendenti dell’Ufficio Ambiente, gli esponenti di Fratelli d’Italia in una sala consiliare gremita in ogni ordine di posto.

“Sono stati sette anni meravigliosi – ha sottolineato Simona Petrucci –, in cui ho lavorato insieme a due Giunte, a due Consigli comunali, a tutti i dipendenti dell’Ufficio Ambiente, che hanno dedicato anima e corpo per far crescere questo settore. Ho ricostruito da sola l’Ufficio, ho chiesto a ciascun dipendente la sua disponibilità a sostenermi e nessuno si è tirato indietro, Nei giorni scorsi ho scritto una sorta di tesi su ciò che abbiamo realizzato in questi anni (un libro che ha donato al sindaco Vivarelli Colonna, ndr) e ho realizzato un testo di 170 pagine. Tutti gli interventi sono stati realizzati dalla grande squadra dell’Ufficio Ambiente sotto la mia supervisione”.

“Ringrazio il sindaco perchè è stato lui a volermi nella sua Giunta, perchè in questi sette anni non ha mai messo in discussione il mio nome e mi ha sempre sostenuto anche quando ho sbagliato – ha aggiunto con un pizzico di commozione la senatrice -. Con lui mi sono rapportata sempre con grande sincerità. Il nuovo assessore troverà una grande struttura, una grande Giunta e un sindaco che rappresenta il top. Ringrazio la mia famiglia, mio marito, il mio studio, tutti i dipendenti e gli ispettori ambientali, perchè mi sono stati di grande supporto“.

“Oggi è una giornata emozionante – ha confessato il sindaco Vivarelli Colonna –. In questi anni la nostra città è cresciuta in modo esponenziale e gran parte dei risultati sono stati ottenuti da Simona Petrucci, dal suo assessorato e dall’Ufficio Ambiente. Si tratta di una persona che conosco fin da prima della mia discesa in politica e che ho sempre apprezzato per le sue enormi competenze. E’ stata una colonna portante della Giunta e la sua assenza sarà difficile da colmare, anche se con la sua attività parlamentare porterà sicuramente dei benefici a Grosseto. Nel 2016 non si è candidata alle elezioni, ma mi è stata molto vicina e, quando dopo la mia vittoria Bruno Ceccherini mi ha fatto il suo nome come assessore, sono stato felicissimo di nominarla in Giunta. Ha saputo ricostruire l’Ufficio Ambiente partendo da zero, con entusiasmo e tenacia, superando con agilità molti ostacoli. Guardiamo al futuro con grande ottimismo e sono sicuro che Grosseto crescerà ancora, mentre l’influenza di Simona Petrucci sulla città si sentirà ancora per numerosi decenni”.